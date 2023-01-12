МОСКВА, 12 янв — ПРАЙМ. Крупнейший британский ретейлер Tesco подтвердил свой годовой прогноз прибыли. Вслед за конкурентами компания отчиталась о более высоких, чем ожидалось, рождественских продажах, несмотря на усугубление кризиса стоимости жизни. Прибыль TSMC выросла в четвертом квартале

Сеть супермаркетов, доля которой на британском продовольственном рынке составляет 27,5%, в четверг сообщила, что сопоставимые продажи в Британии в 3-м квартале, закончившемся 26 ноября, повысились на 4,3%, а за шесть недель по 7 января — на 7,2%.

Tesco сохранила прогноз розничной скорректированной операционной прибыли на 2022-2023 финансовый год в пределах 2,4-2,5 млрд фунтов (2,9-3 млрд долларов). Это ниже прибыли в 2,65 млрд фунтов, которую она получила за 2021-2022 фингод.

По ее расчетам, розничный свободный денежный поток составит как минимум 1,8 млрд фунтов, а прибыль Tesco Bank — 120-160 млн фунтов.

"Мы начинаем новый календарный год с хорошего старта, и я уверен, что мы сможем сохранить конкурентоспособность и добиться высоких результатов по сравнению с рынком, несмотря на непростые условия впереди", — сказал гендиректор Кен Мерфи.