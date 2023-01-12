МОСКВА, 12 янв — ПРАЙМ. ВТБ и Альфа-банк запустили для состоятельных клиентов продажу инвестиционных бриллиантов, не облагаемых НДС, говорится в материалах кредитных организаций.
"Приобретение инвестиционных бриллиантов доступно состоятельным клиентам ВТБ по предварительному заказу через персонального менеджера. Все драгоценные камни сертифицированы в независимой геммологической лаборатории", — говорится в сообщении ВТБ.
Для "бриллиантовых корзин" предусмотрена опция обратного выкупа. Редкие бриллианты также можно реализовать на площадках компании "Алроса", добавили там.
А бриллианты в Альфа-банке могут купить клиенты "А-Клуба" — закрытого делового сообщество кредитной организации, говорится в её сообщении.
Правительство РФ приняло закон, согласно которому физические лица освобождаются от НДС при покупке бриллиантов у банков. Согласно сентябрьским оценкам "Алросы", потенциальный спрос на инвестиционные бриллианты в 2023 году составит 200 миллионов долларов.
По прогнозам экспертов ВТБ, в этом году бриллианты станут таким же "трендовым" инструментом диверсификации портфеля у инвесторов, как и золотые слитки – в прошлом году.
https://1prime.ru/finance/20230112/839452947.html
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