МОСКВА, 12 янв — ПРАЙМ. ВТБ и Альфа-банк запустили для состоятельных клиентов продажу инвестиционных бриллиантов, не облагаемых НДС, говорится в материалах кредитных организаций. De Beers сократила продажи алмазов на десять процентов с 5 по 20 декабря

"Приобретение инвестиционных бриллиантов доступно состоятельным клиентам ВТБ по предварительному заказу через персонального менеджера. Все драгоценные камни сертифицированы в независимой геммологической лаборатории", — говорится в сообщении ВТБ.

Для "бриллиантовых корзин" предусмотрена опция обратного выкупа. Редкие бриллианты также можно реализовать на площадках компании "Алроса", добавили там.

А бриллианты в Альфа-банке могут купить клиенты "А-Клуба" — закрытого делового сообщество кредитной организации, говорится в её сообщении.

Правительство РФ приняло закон, согласно которому физические лица освобождаются от НДС при покупке бриллиантов у банков. Согласно сентябрьским оценкам "Алросы", потенциальный спрос на инвестиционные бриллианты в 2023 году составит 200 миллионов долларов.

По прогнозам экспертов ВТБ, в этом году бриллианты станут таким же "трендовым" инструментом диверсификации портфеля у инвесторов, как и золотые слитки – в прошлом году.