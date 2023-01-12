МОСКВА, 12 янв — ПРАЙМ. Россельхознадзор выявил в Свердловской области более 500 тонн фальсифицированных рыбных консервов, часть которых поставлялась в социальные учреждения, сообщили в пресс-службе ведомства. Россельхознадзор отметил снижение импорта инкубационного яйца

"Более 500 тонн фальсифицированных рыбных консервов обнаружено Россельхознадзором в конце 2022 года в Свердловской области. Часть произведенного объема продукции была отгружена в социально значимые учреждения", — говорится в сообщении.

Проверка ведомства показала, что ООО "Меркурий Н" выработало свыше 524 тонн рыбных консервов, намеренно заменив сайру сардиной — то есть более ценный биологический вид рыбы менее ценным и дешевым – с целью уменьшения затрат на производство и снижения себестоимости товара. Таким образом, подчеркнули в ведомстве, производитель ввел в заблуждение потребителей.

Компания направила фальсифицированную продукцию предприятиям оптовой торговли региона. Далее рыбные консервы были отгружены в ряд сетевых магазинов, а также компаниям, имеющим государственные контракты на поставки данного товара в социально значимые учреждения.

"Управление Россельхознадзора по Свердловской области направило информацию в Управление экономической безопасности и противодействия коррупции по Свердловской области и региональную прокуратуру для принятия оперативных мер", — сообщает ведомство.