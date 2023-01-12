МОСКВА, 12 янв — ПРАЙМ. Угроза возникновения ипотечного пузыря в России планомерно нарастает — об этом, в частности, свидетельствуют меры, принимаемые Центробанком для регулирования ипотечного рынка, — однако качество обслуживания кредитов продолжает оставаться высоким, заявила РИА Новости директор группы рейтингов финансовых институтов кредитно-рейтингового агентства АКРА Ирина Носова. Эксперт оценил риски возникновения ипотечного пузыря в России

Тему угрозы возникновения ипотечного "пузыря" поднял депутат Госдумы Николай Арефьев в беседе с изданием "Лента.ру". К предпосылкам такого пузыря Арефьев отнес уход с рынка иностранных компаний, в результате чего некоторые люди остались без работы. Кроме того, по его словам, нерешенными остались и проблемы, которые принёс ковид: отсрочка по ипотеке помогала какое-то время, но она быстро закончилась.

"Угроза ипотечного пузыря продолжает планомерно нарастать на фоне закредитованности населения, которая сейчас превышает 11%. Это происходит за счет наращивания банками кредитных выдач по розничным продуктам при снижении реальных располагаемых доходов населения. О рисках закредитованности свидетельствуют и предпринимаемые Банком России ограничительные меры по установлению макропруденциальных лимитов", — отмечает Носова.

По мнению эксперта, обеспокоенность регулятора понятна, так как высокая долговая нагрузка заемщиков сопровождается ухудшением качества обслуживания кредитов, хотя оно пока остается достаточно высоким в отношении ипотечного портфеля.

"В случае реализации макроэкономических рисков качество кредитов, в том числе ипотеки, может существенно ухудшиться, а заемщики могут лишиться жилья. В худшем сценарии – при массовом снижении качества обслуживания ипотечного долга — стоимость недвижимости может начать падать, тогда заемщики будут отказываться "в пользу" банков от приобретенной на пике цен недвижимости", — рассуждает она.

По последним данным ЦБ, по итогам июля-сентября долговая нагрузка населения снизилась второй квартал подряд.