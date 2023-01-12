Банк России расширит возможности кредитования малого и среднего бизнеса
ЦБ проработает расширение возможностей кредитования малого и среднего бизнеса в МФО
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МОСКВА, 12 янв — ПРАЙМ. Банк России запланировал ряд мероприятий, направленных на расширение возможностей кредитования предприятий малого и среднего бизнеса в микрофинансовых организациях, следует из текста дорожной карты регулятора по развитию финансирования МСП.
"Подготовить предложения по изменению регулирования, направленные на расширение охвата кредитования МФО субъектов предпринимательской деятельности", — сказано в документе.
Кроме того, планируется проработать вопрос привлечения МФО к реализации программ льготного кредитования для субъектов малого и среднего бизнеса.
Также отмечается, что регулятор хочет уделить внимание повышению финансовой грамотности и осведомленности субъектов МСП.
https://1prime.ru/finance/20230112/839455763.html
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