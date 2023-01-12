МОСКВА, 12 янв — ПРАЙМ. Банк России запланировал ряд мероприятий, направленных на расширение возможностей кредитования предприятий малого и среднего бизнеса в микрофинансовых организациях, следует из текста дорожной карты регулятора по развитию финансирования МСП. Эмитенты МСП получили свыше 420 миллионов рублей госсубсидий в 2022 году

"Подготовить предложения по изменению регулирования, направленные на расширение охвата кредитования МФО субъектов предпринимательской деятельности", — сказано в документе.

Кроме того, планируется проработать вопрос привлечения МФО к реализации программ льготного кредитования для субъектов малого и среднего бизнеса.

Также отмечается, что регулятор хочет уделить внимание повышению финансовой грамотности и осведомленности субъектов МСП.