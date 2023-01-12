МОСКВА, 12 янв — ПРАЙМ. Международные резервы РФ с 30 декабря по 6 января увеличились на 0,8% и составили 582 миллиарда долларов, говорится в материалах ЦБ. Валютные резервы Швейцарии сократились в декабре

"Международные резервы по состоянию на конец дня 6 января 2023 года составили 582 миллиарда долларов, увеличившись за неделю на 4,5 миллиарда долларов, или на 0,8%, под воздействием положительной переоценки", — говорится в сообщении регулятора.

Объем международных резервов по состоянию на 30 декабря 2022 года составил 577,5 миллиарда долларов, сократившись за неделю на 4,2 миллиарда долларов, или на 0,7%, под воздействием отрицательной переоценки, также отмечает регулятор.

Международные (золотовалютные) резервы РФ представляют собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Банка России и правительства. Резервы состоят из монетарного золота, специальных прав заимствования (СДР), резервной позиции в МВФ и средств в иностранной валюте (прочие резервные активы).

За 2022 год международные резервы РФ сократились на 8,4% и на 1 января текущего года составляли 577,5 миллиарда долларов. Исторического максимума в 643,2 миллиарда долларов они достигли 18 февраля 2022 года.