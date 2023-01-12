РОСТОВ-НА-ДОНУ, 12 янв — ПРАЙМ. Объем инвестиций, привлеченных в Ростов-на-Дону в текущем году, может составить около 172 миллиардов рублей, что выше показателя прошлого года, заявил журналистам глава администрации города Алексей Логвиненко. ВТБ и Альфа-банк начали продажи инвестиционных бриллиантов без НДС

"План по инвестициям на этот год у нас – 172 миллиарда рублей. Это по факту физических вложений средств", – сказал он, уточнив, что по итогам прошлого года этот показатель был менее 160 миллиардов рублей.

Среди крупных инвестиционных проектов, реализуемых в городе, он назвал строительство нового тракторного завода, которое ведет компания "Ростсельмаш" с сентября 2021 года. Сообщалось, что на заводе будет создано производство тракторов полного цикла различных мощностей – от 170 до 600 и более лошадиных сил. Инвестиции в проект в целом заявлялись в объеме порядка 6 миллиардов рублей.