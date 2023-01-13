МОСКВА, 13 янв — ПРАЙМ. Минтранс РФ получил письмо с предложением предоставить аэропортам возможность получать госфинансирование на возведение объектов некапитального строительства, оно находится на рассмотрении, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства. Названа сумма потерь финского бюджета из-за продаж алкоголя в интернете

"Письмо получено и находится на рассмотрении", — говорится в сообщении.

Газета "Ведомости" ранее в пятницу сообщила, что ассоциация "Аэропорт" предложила Минтрансу идею предоставить возможность получать госфинансирование на возведение аэропортовых объектов некапитального строительства — соответствующее письмо за подписью гендиректора ассоциации Виктора Горбачева 19 декабря было направлено на имя замминистра транспорта Игоря Чалика.

В письме ассоциация говорит о необходимости внести изменения в несколько статей Воздушного и Градостроительного кодексов РФ, добавив туда "некапитальные строения и сооружения" в аэропортах, а также внести поправки в приказ Минстроя "Об утверждении свода правил "Здания и комплексы аэровокзальные. Правила проектирования"

Сейчас законодательством не предусмотрено финансирование из бюджета некапитальных строений аэропортов – например, временных терминалов, мобильных павильонов или ангаров, пояснил Горбачев "Ведомостям". Если предложенные изменения будут реализованы, то такой механизм появится, отметил он.