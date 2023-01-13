МОСКВА, 13 янв — ПРАЙМ. Средние ставки по долгосрочным рублевым депозитам в России в январе снизятся, при этом доходность среднесрочных продуктов может в то же время незначительно вырасти, заявили в пресс-службе ВТБ. Средняя максимальная ставка по вкладам банков России снизилась в декабре

"По оценкам ВТБ, в январе 2023 года среднерыночные ставки по долгосрочным рублевым депозитам снизятся на 0,5 п.п. по сравнению с 31 декабря – до 8,5-9% годовых, при этом доходность по среднесрочным продуктам может в это же время незначительно вырасти", — говорится в сообщении.

Прежде всего тренд на снижение ставок по "длинным" депозитам связан с ожидаемым завершением сезонных предложений от ряда игроков рынка. В результате темпы роста спроса на долгосрочные депозиты могут уменьшиться, и фокус внимания вкладчиков, ориентированных на длительное размещение денежных средств, снова вернется к продуктам со сроком размещения в районе года, пояснили в банке.

При этом рыночная доходность по вкладам на срок до 12 месяцев может незначительно вырасти и закрепиться на уровне 7-7,5% годовых. Это поможет банкам поддерживать баланс ликвидности в сезон традиционно низкой сберегательной активности. В результате по итогам января портфель рублевых пассивов в российских банках может сохраниться на уровне начала года либо незначительно снизиться, считают в ВТБ.