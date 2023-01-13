Денежная база России в узком определении увеличилась с 23 по 30 декабря
ЦБ: денежная база России в узком определении достигла 16,455 триллиона рублей к 30 декабря
Читать 1prime.ru в
МОСКВА, 13 янв — ПРАЙМ. Объем денежной базы РФ в узком определении по состоянию на 30 декабря составил 16,455 триллиона рублей после 16,19 триллиона на 23 декабря, сообщил Банк России.
Таким образом, денежная база за неделю увеличилась на 265,6 миллиарда рублей, или на 1,6%.
Денежная база в узком определении включает в себя выпущенные в обращение Банком России наличные деньги (с учетом остатков средств в кассах кредитных организаций) и остатки на счетах обязательных резервов по привлеченным кредитными организациями средствам в национальной валюте, депонируемые в Банке России.
https://1prime.ru/finance/20230113/839463179.html
Показать еще
Хотите получать самые важные новости экономики? Подпишитесь на обновления ПРАЙМ в вашем браузере.