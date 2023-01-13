МОСКВА, 13 янв — ПРАЙМ. Объем денежной базы РФ в узком определении по состоянию на 30 декабря составил 16,455 триллиона рублей после 16,19 триллиона на 23 декабря, сообщил Банк России. Международные резервы России выросли к 6 января

Таким образом, денежная база за неделю увеличилась на 265,6 миллиарда рублей, или на 1,6%.

Денежная база в узком определении включает в себя выпущенные в обращение Банком России наличные деньги (с учетом остатков средств в кассах кредитных организаций) и остатки на счетах обязательных резервов по привлеченным кредитными организациями средствам в национальной валюте, депонируемые в Банке России.