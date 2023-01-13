АЛМА-АТА, 13 янв — ПРАЙМ. Национальный банк (центробанк) Казахстана в пятницу принял решение сохранить базовую ставку на уровне 16,75%, сообщила пресс-служба регулятора. Рынки и ФРС следят друг за другом: что будет со ставкой?

ЦБ Казахстана 24 февраля принял внеочередное решение о повышении этой ставки сразу на 3,25 процентного пункта — до 13,5%. В апреле ставка была повышена до 14%, в июле — до 14,5%, в октябре — до 16%, а в декабре — до 16,75%. Инфляция в Казахстане по итогам 2022 года составила 20,3%.

"Комитет по денежно-кредитной политике Национального банка Республики Казахстан принял решение установить базовую ставку на уровне 16,75% годовых с коридором +/- один процентный пункт", — говорится в сообщении Нацбанка.

Как поясняется в пресс-релизе, решение о сохранении ставки принято в условиях соответствия фактической инфляции прогнозам Национального банка.

Так, по информации ЦБ, месячная динамика инфляции третий месяц подряд демонстрирует замедление, составив 1,2% в декабре 2022 года (с 1,8% в сентябре 2022 года). Однако, несмотря на снижение, она все еще превышает среднегодовые значения (в среднем в декабре за последние 5 лет — 0,7%).

"Учитывая, что фактическая инфляция складывается в соответствии с базовым сценарием и принимая во внимание сложившийся баланс рисков, Национальный банк придерживается предыдущего заявления о близости к окончанию цикла повышения базовой ставки. Потенциал дальнейшего повышения базовой ставки ограничен. В то же время, учитывая сохраняющиеся проинфляционные риски и для предупреждения заякорения инфляционных ожиданий на высоких уровнях, требуется поддержание базовой ставки на текущих значениях в течение продолжительного периода времени", — заявил регулятор.