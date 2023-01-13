ДУШАНБЕ, 13 янв — ПРАЙМ. Совет директоров Всемирного банка одобрил грант в размере 65 миллионов долларов для технической помощи финансирования проекта Рогунской гидроэлектростанции (ГЭС) в Таджикистане, сообщили РИА Новости в пятницу в пресс-службе офиса банка в Душанбе. Российские научные организации получат гранты на обновление приборной базы

"Гранты в 65 миллионов долларов выделены на оказание поддержки правительству Таджикистана в улучшении финансовых и коммерческих рамочных структур проекта строительства Рогунской ГЭС и повышении его показателей в области технической, экологической и социальной устойчивости, технической помощи финансирования проекта Рогунской ГЭС", — сказал собеседник агентства.

Он отметил, что проект данной ГЭС, находящийся в стадии строительства, имеет потенциал принести значительные экономические, социальные и экологические преимущества для Таджикистана и других стран Центральной Азии, если будет реализован финансово, экологически и социально устойчивым образом.

После завершения строительства проект Рогунской ГЭС будет иметь решающее значение для удовлетворения внутренних потребностей Таджикистана в электроэнергии, особенно в зимний период, а также для поддержки соседних стран за счет экспорта излишков произведенной электроэнергии. Кроме того, являясь надежным источником чистой и доступной электроэнергии, проект Рогунской ГЭС может внести свой вклад в декарбонизацию региона Центральной Азии.

"Проект также повысит готовность проекта данной ГЭС к увеличению финансирования, необходимого для его завершения. В частности, это поможет обновить план финансирования для обеспечения того, чтобы ежегодные расходы на проект не приводили к макро-фискальным рискам для страны и чтобы ГЭС имела надежную коммерческую рамочную структуру для продажи электроэнергии внутренним потребителям и для экспортных поставок", — добавили в пресс-службе.

В настоящее время активный портфель Всемирного банка в Таджикистане включает 22 проекта размером в 1,47 миллиарда долларов.