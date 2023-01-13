МОСКВА, 13 янв — ПРАЙМ. Комитет Госдумы по финансовому рынку рекомендовал авторам доработать до первого чтения законопроект, направленный на оптимизацию регуляторной нагрузки участников финансового рынка и унификацию предъявляемых к ним требований. В ГД призвали внести проект о запрете продажи энергетиков незамедлительно

Документ, внесенный в 2021 году сенатором Николаем Журавлевым и группой депутатов, в частности, освобождает кредитные организации (кроме центрального контрагента и центрального депозитария) и некредитные финансовые организации от составления индивидуальной финансовой отчетности согласно МСФО.

Для таких организаций "составление индивидуально финансовой отчетности в соответствии с МСФО и в соответствии с требованиями нормативных актов Банка России (которые основаны на МСФО) приводит к высоким и необоснованным затратам на подготовку, аудит и раскрытие дублирующей отчетности", считают разработчики.

Помимо этого, законопроект исключает требование о представлении в Центральный банк РФ справки о наличии или об отсутствии судимости в отношении кандидатов на должности руководителя кредитной организации или небанковской кредитной организации. Однако комитет по финрынку обращает внимание, что законопроект не содержит норм, в соответствии с которыми "был бы определен механизм самостоятельной проверки Банком России сведений о наличии или об отсутствии судимости в отношении указанных кандидатов".

Законопроектом также предусматривается уведомление в электронной форме кредиторов негосударственного пенсионного фонда о его реорганизации, а если это невозможно, то допускается уведомление кредитора на бумажном носителе. "Вместе с тем проектом федерального закона не раскрывается, что именно понимается под невозможностью направления уведомления в форме электронного документа, а также каким именно образом будет устанавливаться такая невозможность", — указывается в заключении комитета.

Кроме того, некоторые вносимые законопроектом изменения уже реализованы в действующем законодательстве. С учетом всего вышеизложенного, комитет "рекомендует авторам законопроекта в соответствии с частью 6 статьи 112 Регламента Государственной Думы изменить текст проекта федерального закона".