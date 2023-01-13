Чистая прибыль Citigroup снизилась на 32 процента в 2022 году
Чистая прибыль Citigroup упала до 14,845 миллиарда долларов по итогам 2022 года
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МОСКВА, 13 янв — ПРАЙМ. Чистая прибыль одной из крупнейших финансовых корпораций в мире Citigroup Inc. по итогам 2022 года сократилась на 32% по сравнению с 2021 годом — до 14,845 миллиарда долларов, следует из отчетности корпорации.
Выручка финансового гиганта по итогам года, напротив, выросла на 5%, составив 75,338 миллиарда долларов. Разводненная прибыль на акцию в отчетном периоде составила 7 долларов на акцию против 10,14 доллара за предыдущий год.
https://1prime.ru/finance/20230113/839468071.html
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