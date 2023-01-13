МОСКВА, 13 янв — ПРАЙМ. Чистая прибыль одной из крупнейших финансовых корпораций в мире Citigroup Inc. по итогам 2022 года сократилась на 32% по сравнению с 2021 годом — до 14,845 миллиарда долларов, следует из отчетности корпорации. Чистая прибыль BNY Mellon за 2022 год упала на 34 процента

Выручка финансового гиганта по итогам года, напротив, выросла на 5%, составив 75,338 миллиарда долларов. Разводненная прибыль на акцию в отчетном периоде составила 7 долларов на акцию против 10,14 доллара за предыдущий год.