МОСКВА, 13 янв — ПРАЙМ. Объем "свободных денег" у россиян в декабре сократился до 17% с 25% в ноябре, при этом индекс свободных денег составил 51%, свидетельствуют данные исследования "Ромир", с которыми ознакомилось РИА Новости. Денежная база России в узком определении увеличилась с 23 по 30 декабря

"Исследование на основе единой панели данных "Ромир" показало, что в декабре 2022 года после основных трат в кошельке россиянина осталось 17% свободных денег (на 8 процентных пункта меньше, чем в ноябре)", — говорится в исследовании.

Уточняется, что "свободные деньги" в контексте исследования — это денежные средства, которые остаются у домохозяйства после покупки продуктов питания, товаров повседневного спроса, оплаты жилищно-коммунальных, транспортных и других услуг. Индекс "свободных денег" — разница между доходами домохозяйства и тратами на необходимые товары и услуги. Средние доходы домохозяйств определяются на основе расчетов "Ромира" и Росстата, а затраты — на основе единой панели данных холдинга. Выборка панели репрезентирует население городов России с численностью более 10 тысяч человек.

"Индекс свободных денег составил 51%, что по сравнению с предшествующим месяцем меньше на 32% (24 процентных пункта). По отношению к декабрю 2021 года (ИСД – 67%) индекс ниже на 24% (16 процентных пунктов)", — добавляется в материалах.

По словам директора бизнес-направления "М-Ромир" Ксении Пайзанской, снижение доли свободных денег ожидаемо к концу года — на динамику влияют в том числе традиционные предновогодние траты.

"Мы видим, что подобное сокращение индекса в декабре наблюдается из года в год. Но в декабре этого года люди потратили намного больше, чем в аналогичный период прошлых лет. Значительная часть трат пришлась на подарки и развлечения. Хоть россияне и находятся в режиме экономии, это не мешает им побаловать себя в период праздников", — заключила она.