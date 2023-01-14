МОСКВА, 14 янв — ПРАЙМ. Цена биткоина растет примерно на 11%, достигая около 20,8 тысячи долларов, свидетельствуют данные торгов. Регуляторы США заявили о несовместимости криптовалют с надежностью банков

На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин по состоянию на 4.48 мск дорожал на 11,17% — до 20,86 тысячи долларов.

По данным портала CoinMarketCap, высчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, стоимость биткоина росла на 11,01% — в среднем также до 20,84 тысячи долларов. Динамика везде приводится за сутки.