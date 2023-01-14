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2023
https://1prime.ru/finance/20230114/839471082.html
Цена биткоина растет примерно на 11 процентов, достигая 20,8 тысяч долларов
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Цена биткоина растет примерно на 11%, достигая около 20,8 тысячи долларов, свидетельствуют данные торгов. На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин по... ПРАЙМ, 14.01.2023
криптовалюты, финансы, новости, биткоин, криптовалюта
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 14 янв — ПРАЙМ. Цена биткоина растет примерно на 11%, достигая около 20,8 тысячи долларов, свидетельствуют данные торгов.
На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин по состоянию на 4.48 мск дорожал на 11,17% — до 20,86 тысячи долларов.
По данным портала CoinMarketCap, высчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, стоимость биткоина росла на 11,01% — в среднем также до 20,84 тысячи долларов. Динамика везде приводится за сутки.