МОСКВА, 14 янв — ПРАЙМ. Российские банки в основном не планируют в ближайшее время менять свои ставки по долгосрочным и среднесрочным вкладам, показал опрос РИА Новости кредитных организаций. При этом мнение экспертов о судьбе доходности таких продуктов разделилось: есть ожидания как снижения ставок, так и небольшого повышения.

В ВТБ прогнозируют, что средние ставки по долгосрочным рублевым депозитам в России в январе снизятся на 0,5 процентного пункта по сравнению с 31 декабря – до 8,5-9% годовых, при этом доходность среднесрочных продуктов может незначительно вырасти.

Вместе с тем, кредитные организации утверждают, что пока не собираются пересматривать свои условия по вкладам. Так, "Абсолют банк" повысил ставки по долгосрочным вкладам в январе, по среднесрочным — в ноябре-декабре 2022 года, и пока не планирует менять ставки по таким продуктам. Такой же политики придерживаются в МКБ, банке "Санкт-Петербург", "Азиатско-Тихоокеанском банке" (АТБ), Промсвязьбанке (ПСБ) и "МТС банке".

"Ренессанс кредит" не рассматривает "кардинальных изменений ставок по долгосрочным вкладам, если понижение и будет, то незначительное – на уровне 0,15-0,25 процентного пункта. В банках "Открытие" и "Уралсиб" заявили, что не планируют снижать доходность по среднесрочным и долгосрочным депозитам. Новикомбанк рассматривает вопрос повышения процентных ставок по таким продуктам. А банк "Зенит" будет принимать решение об изменении ставок по вкладам в зависимости от конъюнктуры рынка.

Рынок быстро "переваривает" избыток ликвидности, уже в феврале все будет "освоено", поэтому банки не спешат снижать ставки, отметил начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий. "Можно ожидать разве что небольшой поворот кривой доходности – небольшое снижение коротких ставок и небольшое повышение длинных", — добавил он.

В сравнении с декабрем, когда ставки по вкладам подросли из-за сезонных акций, в январе вполне вероятно незначительное снижение доходности вкладов, считает замдиректора группы рейтингов финансовых институтов агентства НКР Егор Лопатин.

"Ситуация с оттоком средств населения из банков стабилизировалась, период сезонных вкладов с повышенными ставками закончился, поэтому банки не будут повышать ставки по вкладам в январе", — уверена младший директор по банковским рейтингам "Эксперт РА" Надежда Караваева.