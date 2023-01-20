МОСКВА, 20 янв — ПРАЙМ. Объем денежной базы РФ в узком определении по состоянию на 13 января составил 16,393 триллиона рублей после 16,455 триллиона на 30 декабря, сообщил Банк России.

Конверт с долларовыми купюрами

Международные резервы России выросли на 13 января

Таким образом, денежная база за неделю уменьшилась на 61,7 миллиарда рублей, или на 0,4%.

Денежная база в узком определении включает в себя выпущенные в обращение Банком России наличные деньги (с учетом остатков средств в кассах кредитных организаций) и остатки на счетах обязательных резервов по привлеченным кредитными организациями средствам в национальной валюте, депонируемые в Банке России.