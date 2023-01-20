МОСКВА, 20 янв — ПРАЙМ. Федеральная таможенная служба России (ФТС) за 2022 год перечислила в федеральный бюджет РФ 6,2 триллиона рублей, что почти на 13,4% ниже, чем за предыдущий год, следует из сообщения ведомства. Таможни России и Пакистана подписали документы о сотрудничестве

"Доходы бюджета, администрируемые ФТС России, за 2022 год составляют 6,2 триллиона рублей, из них: при ввозе товаров – 3,3 триллиона рублей, при вывозе товаров – 2,7 триллиона рублей, прочие доходы – 0,2 триллиона рублей", — говорится в сообщении.

По сравнению с аналогичным показателем 2021 года перечисления снизились на 13,4%, за двенадцать месяцев 2021 года в бюджет было перечислено 7,156 триллиона рублей.

В ФТС также отметили, что объем предоставленных льгот по итогам 2022 года составил 1,12 триллиона рублей, из которых: при ввозе товара — 478 миллиарда рублей, при вывозе — 534 миллиарда рублей.

Ведомство уточняет, что за двенадцать месяцев 2022 года было зарегистрировано 3,910 миллиона деклараций на товары, из них 1,338 миллиона — на экспорт и 2,572 миллиона — на импорт. Из общего количества деклараций 84,7% было зарегистрировано автоматически и 31,7% — автоматически выпущено.

"В результате применения риск-ориентированной системы управления рисками доля деклараций на товары с таможенным досмотром от общего количества зарегистрированных деклараций составила 1,38 (0,34% – экспорт и 1,92% – импорт)", — говорится в сообщении.