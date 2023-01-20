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2023-01-20T16:10:54+03:00
2023
https://1prime.ru/finance/20230120/839540180.html
Банк России продал юани на внутреннем рынке с расчетами 19 января
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Объем операций Банка России по продаже юаней на внутреннем рынке с расчетами 19 января составил 3,2 миллиарда рублей, следует из данных на сайте регулятора. Для этих операций... ПРАЙМ, 20.01.2023
банки, финансы, экономика, новости, банк россии, юань
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 20 янв — ПРАЙМ. Объем операций Банка России по продаже юаней на внутреннем рынке с расчетами 19 января составил 3,2 миллиарда рублей, следует из данных на сайте регулятора.
Для этих операций используются сделки с расчетами "завтра", то есть на следующий торговый день.
ЦБ РФ с 13 января возобновил валютные операции в интересах Минфина в рамках бюджетного правила. Причем теперь в этих целях покупать или продавать будут только юани.
Как сообщал Минфин, в период с 13 января по 6 февраля это будут продажи валюты – суммарно на 54,5 миллиарда рублей, по 3,2 миллиарда рублей в день.