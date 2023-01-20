МОСКВА, 20 янв — ПРАЙМ. Объем операций Банка России по продаже юаней на внутреннем рынке с расчетами 19 января составил 3,2 миллиарда рублей, следует из данных на сайте регулятора. ФТС сократила перечисления в бюджет на 13,4 процента в 2022 году

Для этих операций используются сделки с расчетами "завтра", то есть на следующий торговый день.

ЦБ РФ с 13 января возобновил валютные операции в интересах Минфина в рамках бюджетного правила. Причем теперь в этих целях покупать или продавать будут только юани.

Как сообщал Минфин, в период с 13 января по 6 февраля это будут продажи валюты – суммарно на 54,5 миллиарда рублей, по 3,2 миллиарда рублей в день.