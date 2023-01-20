МОСКВА, 20 янв — ПРАЙМ. Чистая прибыль американской нефтесервисной компании Schlumberger по итогам 2022 года составила 3,441 миллиарда долларов, что почти в 1,8 раза больше уровня 2021 года, следует из отчетности компании. Чистая прибыль Netflix снизилась в четвертом квартале

Выручка за год поднялась на 23% — до 28,091 миллиарда долларов. Разводненная прибыль на акцию составила 2,39 доллара против прибыли в 1,32 доллара годом ранее.

По итогам четвертого квартала Schlumberger получила чистую прибыль в размере 1,065 миллиарда долларов, что в 1,8 раза больше год к году. Разводненная прибыль на акцию выросла до 0,74 доллара с 0,42 доллара годом ранее. Скорректированный показатель составил 0,71 доллара при прогнозе в 0,68 доллара. Квартальная выручка поднялась на 27% год к году, до 7,879 миллиарда. Ожидалась на уровне 7,78 миллиарда.

Выручка от работ на территории Северной Америки в четвертом квартале выросла на 27% в годовом выражении — до 1,633 миллиарда долларов. Выручка от контрактов в Европе, странах СНГ и Африке увеличилась на 30% — до 2,067 миллиарда долларов. На Ближнем Востоке и в Азии выручка в годовом выражении поднялась на 19% — до 2,508 миллиарда долларов, а в странах Латинской Америки — на 34%, до 1,619 миллиарда.

Компания Schlumberger — ведущий мировой поставщик технологий для комплексной оценки пласта, строительства скважин, управления добычей и переработки углеводородов. Работает более чем в 85 странах. Штаб-квартиры компании расположены в Париже, Хьюстоне, Лондоне и Гааге.