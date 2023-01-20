МОСКВА, 20 янв — ПРАЙМ. ЦБ РФ видит тенденцию к постепенному отказу рынка от ипотеки по пониженным ставкам, допускает рост ставок на "первичку", говорится в аналитическом комментарии Банка России. СМИ: Британия теряет статус "хаба" для миллионеров

"В декабре наметилась тенденция к постепенному отказу как застройщиков, так и банков от предоставления ипотеки по пониженным ставкам, что в краткосрочной перспективе может способствовать некоторому повышению кредитных ставок на первичном рынке", — сказано в документе.

При этом, по мнению ЦБ, в сочетании с принятым в середине декабря решением о продлении льготной ипотеки на новостройки, повышением ставки по такой ипотеке и расширением параметров семейной ипотеки можно ожидать стабилизации либо некоторого снижения спроса на ипотеку под залог договора долевого участия в строительстве (ДДУ).

Однако, отмечает регулятор, часть платежеспособного спроса может быть перераспределена в пользу расширенной программы семейной ипотеки, тем самым поддерживая высокую кредитную активность в ипотечном сегменте.