ЦБ видит тенденцию к постепенному отказу от ипотеки по пониженным ставкам
Банк России видит тенденцию к постепенному отказу рынка от ипотеки по пониженным ставкам
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МОСКВА, 20 янв — ПРАЙМ. ЦБ РФ видит тенденцию к постепенному отказу рынка от ипотеки по пониженным ставкам, допускает рост ставок на "первичку", говорится в аналитическом комментарии Банка России.
"В декабре наметилась тенденция к постепенному отказу как застройщиков, так и банков от предоставления ипотеки по пониженным ставкам, что в краткосрочной перспективе может способствовать некоторому повышению кредитных ставок на первичном рынке", — сказано в документе.
При этом, по мнению ЦБ, в сочетании с принятым в середине декабря решением о продлении льготной ипотеки на новостройки, повышением ставки по такой ипотеке и расширением параметров семейной ипотеки можно ожидать стабилизации либо некоторого снижения спроса на ипотеку под залог договора долевого участия в строительстве (ДДУ).
Однако, отмечает регулятор, часть платежеспособного спроса может быть перераспределена в пользу расширенной программы семейной ипотеки, тем самым поддерживая высокую кредитную активность в ипотечном сегменте.
https://1prime.ru/finance/20230120/839541535.html
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