МОСКВА, 22 янв — ПРАЙМ. Правительство снизило ставку по программе "Сельская ипотека" для приграничных территорий с 3 до 0,1%, сообщила пресс-служба кабмина РФ. Абрамченко: Турция закупила российское зерно за рубли

"Максимальная ставка по льготным ипотечным кредитам, которые можно получить для строительства или покупки жилья на сельских территориях приграничных муниципальных образований, снижена с 3% до 0,1%. Постановление об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин", — говорится в сообщении.

В кабмине напомнили, что программа "Сельская ипотека" заработала с 2020 года.

"С момента старта программы уже выдано более 109,7 тысяч кредитов на сумму 220,4 миллиарда рублей. Благодаря этому граждане смогли приобрести или построить более 6 миллионов квадратных метров жилья", — отмечается в пресс-релизе.

Кредит в рамках программы "Сельская ипотека" можно взять на покупку земельного участка и строительство на нем жилья, готового частного дома, а также на строительство жилья на уже имеющемся участке, уточнили в правительстве.

"Действие программы распространяется на землю или жилье в сельской местности и в городах с населением не более 30 тысяч человек", — сообщается в информации.