МОСКВА, 23 янв — ПРАЙМ. Необдуманные действия с чужой банковской картой могут привести к крайне неприятным последствиям, рассказал в эфире радио Sputnik заслуженный юрист России Иван Соловьев. Юрист рассказал, что делать с ошибочным переводом денег на карту

"Если у вас оказывается чужая банковская карта, действовать надо точно таким же образом, как если бы у вас в руках был чужой кошелек. Не надо пытаться ничего ею оплатить или перевести на нее деньги, чтобы привлечь внимание владельца к факту пропажи. Как только вы что-то с нее снимите, вы совершите кражу. Закон это трактует однозначно. Кроме того, если злоумышленники сняли какую-то сумму с этой карты до вас, вам будет сложно доказать, что это сделали не вы", — отметил он.

Юрист предупредил, что наказанием за использование чужой карты может стать лишение свободы.

"Наказание зависит от суммы украденного с чужой банковской карты, бывает и лишение свободы на срок от двух лет и больше. Также на размер наказания влияет количество участников кражи. Например, бывает, что подростки находят чужую карту и на нее покупают пиво, чипсы и еще что-то. Если их было больше одного, то это уже совершение преступления группой лиц по предварительному сговору. Там сроки могут быть выше. Конечно, закон у нас не зверь, и на первый раз может быть условный срок, но все равно это факт привлечения к уголовной ответственности", — подчеркнул Соловьев.

Юрист рекомендует в случае обнаружения чужой банковской карты как можно скорее от нее избавиться.

"Главное – это как можно скорее избавиться от найденной чужой банковской карты. Не носите ее с собой, не ищите владельца и не давайте объявления о находке. Если карта была оставлена в общественном месте, то надо передать ее администратору магазина или ресторана, где она была найдена. Можно попросить у этого человека письменное свидетельство, что вы карту передали. Если карту нашли на улице, то позвоните в банк, который ее выпустил, и расскажите о находке. Еще лучше отнести ее в ближайшее отделение этого банка", – сказал Соловьев.