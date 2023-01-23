МОСКВА, 23 янв — ПРАЙМ. Бюджет России за два года получил 250 миллиардов рублей от зерновых пошлин, все средства направляются на нужды агропромышленного комплекса, рассказала в интервью РИА Новости вице-премьер Виктория Абрамченко. Минсельхоз оценил экспорт зерна в сезоне 2022 — 2023 годов

"За два года от пошлин получено почти 250 миллиардов рублей допдоходов. Все эти средства направляются на нужды АПК", — рассказала Абрамченко.

Вице-премьер напомнила, что когда вводили пошлины на зерновые, была договоренность с аграриями, что эти деньги вернутся им обратно. "И правительство выдерживает эту договоренность", — отметила она.

"Но, конечно, они идут не только на поддержку растениеводства, не только на компенсирующую субсидию, потому что этой подотрасли, в том числе, нужны и селекционно-семеноводческие центры, и современные мощности по хранению продукции, и льготный лизинг сельхозтехники. А все это требует мер поддержки со стороны государства", — пояснила Абрамченко.

В России со 2 июня 2021 года заработала гибкая экспортная пошлина на пшеницу, кукурузу и ячмень, которая действует в рамках механизма зернового демпфера. Для расчета пошлин, которые с июля 2022 года переведены в рублевые значения, используются данные о цене экспортных контрактов, зарегистрированных на бирже, и среднеарифметический курс доллара по отношению к рублю, устанавливаемый Банком России за пять рабочих дней, предшествующих дате расчета. Средства, полученные за счет пошлин, возвращаются субъектам РФ в виде субсидий производителям пшеницы, ржи, кукурузы и кормового ячменя, и распределяются в зависимости от объема произведенной продукции.

Полный текст интервью читайте на ria.ru 23 января в 10.00 мск.