МОСКВА, 23 янв — ПРАЙМ. Глава Евросовета Шарль Мишель намерен изучить идею управления замороженными активами Банка России на 300 миллиардов долларов с целью получения прибыли, которую впоследствии можно было бы направить на восстановление Украины, пишет газета Financial Times. Швейцария может решить вопрос о конфискации активов России через референдум

Издание сообщило, что Мишель призвал европейские столицы продолжить переговоры по использованию активов ЦБ РФ, которые издание уже называет "конфискованными", для восстановления Украины, поскольку масштабы разрушений в этой стране на фоне конфликта возрастают. Приводя данные по инициативе, Financial Times указало, что представитель блока из 27 государств "хотел бы изучить идею активного управления замороженными активами" ЦБ РФ.

"Это вопрос справедливости и честности. Это должно быть сделано в соответствии с правовыми принципами — это совершенно ясно", — заявил глава Евросовета в интервью Financial Times. В Совфеде призвали ответить на заявления в США о конфискации активов России

Мишель также ожидает, что лидеры ЕС "придадут некий импульс" дискуссиям по этому вопросу. Он добавил, что, несмотря на юридические препятствия для конфискации активов, существует "серьезная политическая заинтересованность в том, чтобы добиться прогресса в этом вопросе и реализовать его".

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕК предложила создать специальную структуру для управления замороженными средствами РФ. По оценкам ЕК, потери Украины за период конфликта составили порядка 600 миллиардов евро. В заявлении указывается, что Запад заблокировал порядка 300 миллиардов евро Центробанка России и 19 миллиардов частных средств российского бизнеса. По словам фон дер Ляйен, "после того, как санкции будут сняты, эти средства могут быть использованы для того, чтобы Россия полностью компенсировала причиненный Украине ущерб".