МОСКВА, 23 янв — ПРАЙМ. Инвесторы в 2022 году вложили 537 миллиардов рублей в проекты, реализующиеся на Дальнем Востоке, сообщили в пресс-службе аппарата вице-премьера — полпреда президента РФ в ДФО Юрия Трутнева. Инвестсоветник объяснил, почему рубль до сих пор зависит от доллара

Трутнев провёл выездное совещание с участием глав дальневосточных регионов, на котором подвели итоги социально-экономического развития макрорегиона за 2022 год и обсудили приоритетные задачи на 2023 год. Согласно озвученной на заседании информации, с помощью мер государственной поддержки на Дальнем Востоке реализуется 2799 инвестиционных проектов.

"В проекты проинвестировано 2,9 триллиона рублей, из них 537 миллиардов рублей или 23% – прирост показателя в 2022 году. А объём инвестиций по соглашениям составляет 7,2 триллиона рублей", — говорится в сообщении.

По данным полпредства, уже введено в строй более 500 предприятий, из которых 140 заработали в 2022 году. Создано 108 тысяч рабочих мест, в том числе 14 тысяч рабочих мест в 2022 году.

"Деньги, которые государство проинвестировало в преференциальные территории Дальнего Востока (вложения в инфраструктуру и налоговые льготы предприятиям), окупились и вернулись обратно", – приводятся в сообщении слова Трутнева.

Отмечается, что за время действия преференциальных режимов расходы бюджета Российской Федерации составили 181 миллиард рублей. В то же время доходы бюджета страны от деятельности резидентов ТОР и свободного порта превысили 228 миллиардов рублей.

"Таким образом, превышение доходов государственного бюджета над расходами на создание и поддержку ТОР и свободного порта составило почти 50 миллиардов рублей. Ещё один важный момент касается соотношения частных и бюджетных инвестиций. Так, начиная с 2015 года, темпы роста частных инвестиций на ТОР значительно превышают темпы по бюджетным вложениям. С 2017 года общий бюджетный мультипликатор по дальневосточным ТОР выше целевого значения (1 к 10). Сейчас резидентами ТОР вложено почти 2 триллиона рублей, государством – 66 миллиардов рублей", — уточняется в сообщении.