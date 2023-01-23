МОСКВА, 23 янв — ПРАЙМ. Европейский союз в данный момент изучает несколько вариантов использования 300 миллиардов долларов российских активов, заявил председатель Евросовета Шарль Мишель. В ЕС намерены получать прибыль с замороженных российских активов, пишут СМИ

"Сейчас у нас есть российские активы на 300 миллиардов евро, и в течение нескольких месяцев я выступал за то, чтобы что-то с ними сделать в соответствии с правовыми принципами. У нас есть несколько вариантов на столе", — сказал в интервью испанскому изданию Mundo.

Мишель не уточнял, какие именно варианты изучает ЕС. При этом он добавил, что "ключевым вопросом" применения активов является восстановление Украины.

Ранее Мишель в интервью Financial Times заявил, что хотел бы изучить идею управления замороженными активами Банка России на 300 миллиардов долларов для получения прибыли, которую впоследствии можно было бы направить на восстановление Украины.

В апреле глава российского регулятора Эльвира Набиуллина говорила, что российские власти готовят судебные иски для оспаривания заморозки международных резервов страны. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью РИА Новости, говоря о возможности передачи замороженных финансов России Киеву, заявил, что США и Европа, присвоив однажды то, что им не принадлежит, потеряют доверие собственников.