МОСКВА, 23 янв — ПРАЙМ. Правительство России направит регионам на коммунальную инфраструктуру в этом году 30 миллиардов рублей, а в 2024-м — еще 100 миллиардов рублей, заявил в понедельник премьер-министр России Михаил Мишустин. Юрист раскрыл, в каком случае долги по ЖКХ и капремонту могут списать

"Правительство продолжает помогать регионам обновлять коммунальную инфраструктуру… Направим в текущем году 30 миллиардов рублей, а в следующем — еще 100 миллиардов на замену и строительство новых водопроводных, тепловых и канализационных сетей, котельных и других объектов теплоснабжения", — заявил он на совещании с вице-премьерами.

По словам Мишустина, эти деньги получат регионы, которые будут софинансировать все работы.