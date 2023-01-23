Правительство направит регионам средства на коммунальную инфраструктуру
Правительство направит 30 миллиардов рублей на коммунальную инфраструктуру в 2023 году
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МОСКВА, 23 янв — ПРАЙМ. Правительство России направит регионам на коммунальную инфраструктуру в этом году 30 миллиардов рублей, а в 2024-м — еще 100 миллиардов рублей, заявил в понедельник премьер-министр России Михаил Мишустин.
"Правительство продолжает помогать регионам обновлять коммунальную инфраструктуру… Направим в текущем году 30 миллиардов рублей, а в следующем — еще 100 миллиардов на замену и строительство новых водопроводных, тепловых и канализационных сетей, котельных и других объектов теплоснабжения", — заявил он на совещании с вице-премьерами.
По словам Мишустина, эти деньги получат регионы, которые будут софинансировать все работы.
https://1prime.ru/finance/20230123/839548713.html
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