МОСКВА, 23 янв — ПРАЙМ. Депутаты от фракции "Справедливая Россия — За правду" несли в Госдуму законопроект "О деофшоризации", следует из базы данных нижней палаты парламента.

Документ предусматривает, что все активы, которые находятся на территории России, принадлежащие юридическим лицам, зарегистрированным в офшорных юрисдикциях на дату принятия этого закона, или управляемые такими юрлицами, "передаются в управление уполномоченному правительством Российской Федерации федеральному органу исполнительной власти" в соответствии с порядком, установленным кабмином.

Законопроект также содержит условие, что зарегистрированные в России юридические и физические лица, представившие уполномоченному органу свидетельства о собственности на юрлиц, зарегистрированных в офшорных юрисдикциях, могут зарегистрировать свое право собственности на принадлежащие таким офшорным компаниям активы, находящиеся на территории РФ, в течение шести месяцев с момента принятия закона.

Кроме того, в документе прописано предоставление права собственникам активов, управляемых офшорными компаниями, передать управление такими активами любому юридическому или физическому лицу, зарегистрированному в РФ, и сделать это они смогут также в течение полугода с момента принятия закона.

Активы, принадлежащие офшорным компаниям, собственность на которые не перерегистрирована на территории России в течение полугода, согласно законопроекту "конфискуются в собственность Российской Федерации как бесхозное имущество". А активы, управляемые офшорными компаниями, не переданные в течение этого же срока в управление российскому юридическому или физическому лицу, будут автоматически считаться переданными в управление РФ на все время их существования.

Предполагается, что в случае принятия закон должен вступить в силу с момента подписания.