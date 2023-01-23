МОСКВА, 23 янв — ПРАЙМ. Подразделение Goldman Sachs Group Inc по управлению активами значительно сократит альтернативные инвестиции, которые негативно повлияли на прибыль банка и сейчас составляют 59 млрд долларов. Об этом агентству Reuters сообщил руководитель этого бизнеса. Чистая прибыль Goldman Sachs за 2022 год упала вдвое

Гигант с Уолл-стрит планирует отказаться от своих позиций в течение следующих нескольких лет и заменить некоторые из фондов на своем балансе внешним капиталом, сообщил агентству Reuters Джулиан Солсбери, генеральный директор подразделения Goldman Sachs по управлению активами и состояниями.

"Я рассчитываю на значительное снижение по сравнению с текущими уровнями, — сказал Солсбери. — Мы не сведем все к нулю, потому что продолжим инвестировать в фонды и вместе с ними, в отличие от отдельных сделок на балансе".

У Goldman был мрачный четвертый квартал. Банк сильно отстал от целевых показателей прибыли аналитиков Уолл-стрит. Как и другие банки, испытывающие трудности из-за приостановки корпоративных сделок, Goldman увольняет более 3000 сотрудников в рамках крупнейшего раунда сокращений рабочих мест со времен финансового кризиса 2008 года.

Банк предоставит более подробную информацию о своем плане по активам на дне инвестора 28 февраля, уточнил Солсбери. Альтернативные активы могут включать частный капитал или недвижимость в отличие от традиционных инвестиций, таких как акции и облигации.

Сокращение инвестиций на балансе банка может снизить волатильность его прибыли, рассказал Марк Наррон, старший директор по североамериканским банкам в рейтинговом агентстве Fitch Ratings. Снижение инвестиций также сокращает объем так называемых активов, взвешенных по риску, которые используются регулирующими органами для определения размера капитала, которым должен владеть банк, сказал он.

Подразделение Goldman Sachs по управлению активами и состояниям сообщило о снижении чистой выручки на 39% до 13,4 млрд долларов в 2022 году, при этом его выручка от инвестиций в акции и долговые обязательства упала на 93% и 63% соответственно, согласно опубликованной на прошлой неделе отчетности.

Результаты показали, что альтернативные инвестиции в размере 59 млрд долларов, находящиеся на балансе, сократились с 68 млрд долларов годом ранее. Эти активы включали инвестиции в акционерный капитал на сумму 15 млрд долларов, кредиты на сумму 19 млрд долларов и долговые ценные бумаги на сумму 12 млрд долларов, наряду с другими инвестициями.

"Очевидно, что условия в этих сегментах, из которых мы планируем выйти, были намного хуже во второй половине года. В результате мы смогли получить меньшую прибыль по портфелю по сравнению с 2021 годом", — сказал Солсбери.

Если условия для продажи активов улучшатся, Солсбери рассчитывает на "более быстрое снижение традиционных инвестиций на балансе".

"Если бы у нас была пара более стабильных лет, мы бы сократили инвестиции", — уточнил он.

По словам Солсбери, клиенты проявляют большой интерес к небанковским кредитам, учитывая вялость рынков капитала.

"Небанковский кредит интересен людям, потому что доступная доходность привлекательна, — сказал он. — Инвесторам нравится идея владения чем-то немного более безопасным, но высокодоходным в текущих экономических условиях".

По данным поставщика данных Preqin, небанковские кредитные активы по всей отрасли выросли более чем вдвое с 2015 года и превысили 1 трлн долларов.

Инвесторы также проявляют интерес к фондам прямых инвестиций и стремятся купить эти инструменты на вторичном рынке, когда существующие инвесторы продадут свои доли, сказал Солсбери.

Экономисты Goldman Sachs ожидают, что ФРС США будет повышать процентные ставки на 25 базисных пунктов в феврале, марте и мае, а затем сохранит их на прежнем уровне до конца года, добавил Солсбери.

В более широком смысле, "охлаждающий эффект" прошлогоднего повышения ставок начинает замораживать экономическую активность, сказал Солсбери, сославшись на снижение активности по найму и замедление роста арендной платы.