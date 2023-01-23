МОСКВА, 23 янв — ПРАЙМ. Конкурсы на застройку в рамках программы "Дальневосточный квартал" состоятся в 2023 году в Благовещенске, Южно-Сахалинске, Чите, Биробиджане, Улан-Удэ, Хабаровске, сообщили в пресс-службе Минвостокразвития со ссылкой на первого заместителя генерального директора Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ) Эльвиру Нургалиеву. Назван объем инвестиций в проекты на Дальнем Востоке в 2022 году

Вице-премьер — полпред президента РФ на Дальнем Востоке Юрий Трутнев провёл выездное совещание, посвященное подведению итогов работы по социально-экономическому развитию Дальневосточного федерального округа и Арктической зоны РФ в 2022 году и приоритетным задачам на 2023 год. Нургалиева на заседании доложила, что жилищное строительство на Дальнем Востоке растет высокими темпами, которые превышают средние по России.

"Конкурсы … в рамках программы "Дальневосточный квартал", обеспечивающей инвесторам широкий перечень льгот и преференций территорий опережающего развития, состоятся в 2023 году. Проекты комплексной застройки будут реализованы в Благовещенске, Южно-Сахалинске, Чите, Биробиджане, Улан-Удэ, Хабаровске", — говорится в сообщении.

По информации министерства, по итогам первого проведенного в декабре 2022 года конкурсного отбора уже определены застройщики в Петропавловске-Камчатском и Благовещенске. "В этом году начнется разработка документации по планировке территорий и проектирование жилья. В Петропавловске-Камчатском по программе построят 2,4 тысячи новых квартир, в Амурской области – 6,5 тысячи", — уточняется в сообщении.

Отмечается, что доступность нового жилья будет обеспечена в том числе с использованием программы льготного кредитования "Дальневосточная ипотека. По данным Нургалиевой, всего в этой программе приняли участие 58,4 тысячи семей, которые оформили кредиты на сумму 245 миллиарда рублей, в 2023 году около 26 тысяч семей улучшат свои жилищные условия с помощью этого механизма.

Реализация программы "Дальневосточный квартал" началась в 2021 году. Она разработана для поддержки проектов комплексной застройки в городах на Дальнем Востоке и нацелена на создание нового уровня комфортной городской среды и формирование условий для обеспечения жителей новым жильем по справедливой цене. Благодаря этой программе к 2030 году для более чем 100 тысяч жителей Дальнего Востока дополнительно построят 2,5 миллиона квадратных метров жилья.

Конкурс для инвесторов-застройщиков на реализацию проектов по строительству на Дальнем Востоке современных жилых кварталов с комфортной городской средой был объявлен КРДВ в ноябре в рамках поручения президента России Владимира Путина.