МОСКВА, 23 янв — ПРАЙМ. Европейские страны не имеют единой позиции об изъятии замороженных активов России, они будут смотреть на опыт других государств, сказал заместитель директора департамента контроля за внешними ограничениями Минфина России Дмитрий Кику в рамках дискуссии на площадке дискуссионного клуба "Валдай". Постпреды стран ЕС на заседании обсудят конфискацию замороженных активов

Европарламент ранее принял юридически необязывающую резолюцию с призывом использовать государственные активы России "для репараций" Киеву. Ранее ЕС также неоднократно заявлял о готовности использовать замороженные российские активы, в том числе частные, для восстановления Украины после конфликта. Но пока Евросоюз не располагает законодательным механизмом для такой процедуры.

"Мы видим, что в западном лагере нет на сегодняшний день какой-то консолидированной позиции на этот счет, но, тем не менее, возможно, за счет особенно радикально настроенных государств, будет сделано некое прощупывание ситуации, как это может работать. Затем уже, возможно, присоединятся и остальные", — сказал он, отметив среди таких государств Канаду и Польшу.

Однако, по его словам, в Канаде пока рассматривается возможность изъятия активов российского частного лица, о государственных пока речь не идет. "Это все-таки совершенно разные вещи. Конечно, настораживает тот факт, что западные страны также пытаются через международные институты заложить этот вопрос", — добавил Кику.

Как предположил директор департамента контроля за внешними ограничениями Минфина России Дмитрий Тимофеев, выступая в рамках дискуссии, у Западных стран есть несколько вариантов того, как поступить с замороженными активами, среди которых продолжение заморозки вместо конфискации; применение уголовного законодательства, как в случае с Канадой, а также прямая конфискация активов. Однако последний вариант подразумевает "чуть ли не конституционное переустройство страны".

В середине декабря 2022 года власти Канады объявили о начале процедуры конфискации активов компании Granite Capital Holdings, которая, как считают в Оттаве, принадлежит Роману Абрамовичу, в размере 26 миллионов долларов США. Отмечалось, что Канада будет впервые использовать процедуру конфискации активов, принадлежащих подсанкционным лицам. Осуществить ее, как указано в документе, планировалось в судебном порядке, а изъятые средства планировалось использовать на "восстановление Украины" и "компенсации жертвам".