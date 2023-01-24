МОСКВА, 24 янв — ПРАЙМ. России сейчас надо открыться, чтобы в страну потекли инвестиции из стран Азии, заявил РИА Новости председатель Русско-Азиатского Союза промышленников и предпринимателей (РАСПП) Виталий Манкевич. Больше не партнеры. Европа и Азия вынуждены драться за газ и уголь

"Нам сегодня нужно по-настоящему открыться, как это сделал в 80-е годы при Дэн Сяопине Китай. Ведь только благодаря той политике реформ и открытости, когда в страну пошли серьезные иностранные инвестиции, экономика КНР стала сегодня одной из ведущих в мире. России также надо сейчас открываться, менять свое законодательство",- сказал он.

"Только таким образом можно привлечь не только китайские инвестиций, но безусловно и инвестиции из Индии, а также инвестиции из других азиатских стран, с которыми у нас дружественные отношения. В этой части планеты их предостаточно. Это, конечно, Вьетнам, а также Филиппины, Индонезия, Малайзия, Лаос, Камбоджа, Сингапур…",- добавил эксперт.

Причем, по его словам, "при всей важности торгово-экономических отношений с Китаем, в нашем "повороте на Восток" эти азиатские государства стоят в одном ряду с КНР, а не за ней, вторыми или третьими в очереди".

"Ведь та же Юго-Восточная Азия — самый динамично развивающийся регион мира с общей численностью населения в полмиллиарда человек",- заключил Манкевич.

Полный текст интервью читайте на сайте РИА Новости (медиагруппа "Россия сегодня") ria.ru 24 января в 10.00 мск.