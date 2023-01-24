МОСКВА, 24 янв — ПРАЙМ. Национальная система платежных карт (НСПК) разработала возможность бесконтактной оплаты товаров на кассах торговых точек с помощью "платежных табличек": они позволяют платить за покупки как с помощью NFC (приложив смартфон с приложением "СБПэй"), так и посредством QR-кода, рассказал директор по продажам Системы быстрых платежей, представитель НСПК Андрей Ковригин. "Тинькофф" планирует выдать более миллиона платежных стикеров за полгода

"Это один из вариантов, когда в табличке совмещена возможность и с помощью NFC оплатить, и с помощью QR-кода", — рассказал Ковригин в ходе семинара, организованного Ассоциацией российских банков (АРБ).

"При этом же используется кассовая платежная ссылка, по сути, статический QR-код, который умеет принимать актуальную сумму платежа у клиента", — добавил он.

В настоящее время участники рынка активно работают над новыми способами бесконтактной оплаты товаров и услуг. Так, например, крупнейший российский банк, Сбербанк, сообщил, что в начале февраля начнет широкое тестирование платежного стикера (наклейки на смартфон) с участием клиентов, по итогам чего примет решение о запуске такого средства. Над этим сервисом работают еще несколько российских банков.