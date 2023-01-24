МОСКВА, 24 янв — ПРАЙМ. Российский союз туриндустрии (РСТ) обратился к председателю Банка России Эльвире Набиуллиной с письмом, в котором назвал чрезмерными ставки эквайринга, применяемые банковскими организациями для платежей в сфере туризма, и предложил ограничить их уровнем в 1%, рассказали РИА Новости в пресс-службе союза. Путин проведет совещание с правительством по развитию внутреннего туризма

Там уточнили, что сейчас ставка эквайринговой комиссии для туроператоров и турагентов в основном находится в диапазоне от 1,45% до 1,8% в зависимости от банка, иногда доходит и до 2,2%. К примеру, ставка комиссии в банке "Точка" составляет 1,4%, а в банке "Тинькофф" – 2,19%. "Эти ставки оцениваются предприятиями турбизнеса как обременительные", — сказал президент РСТ Илья Уманский, слова которого привели в сообщении пресс-службы.

В РСТ пояснили, что основанием для такой оценки является низкая маржинальность туристического бизнеса, которая составляет 3-8%. "То есть плата за эквайринг, взимаемая кредитными организациями с предприятий турбизнеса, составляет 20-30% от выручки. А если, например, в связи с какими-либо обстоятельствами приходится вернуть клиенту стоимость тура, то плата за эквайринг становится чистым убытком, так как кредитные организации эту комиссию не возвращают", — пояснили в союзе.

"Существующая альтернатива в виде системы быстрых платежей (СБП) или перевода по QR-коду не является полноценной заменой оплаты картой по терминалу. Многие потребители, особенно в регионах, попросту не имеют установленных приложений банков и не подключены к СБП. Кроме того, такая оплата недоступна для владельцев кредитных карт", — добавили в РСТ.

Эксперты союза туриндустрии предлагают для предприятий турбизнеса на постоянной основе установить максимальный размер эквайринга не выше 1%. Такой процент совет директоров ЦБ РФ уже устанавливал с апреля по конец августа 2022 года для наиболее пострадавших отраслей. "С учетом небольшой прибыльности турбизнеса участники рынка тогда смогли сократить свои расходы на обслуживание платежей по картам на 25-45%", — указали в РСТ.

Размер эквайринга не выше 1%, по мнению экспертов рынка, позволит улучшить показатель рентабельности турбизнеса и благоприятно скажется на финансовой устойчивости компаний. Кроме того, предполагается, что эта мера поспособствует обелению рынка и простимулирует переход от наличных расчетов с потребителями к безналичным платежам.