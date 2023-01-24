МОСКВА, 24 янв — ПРАЙМ. Банк России ожидает, что правительство за период с 25 по 31 января абсорбирует ликвидность банковского сектора на 71 миллиард рублей, следует из прогноза, опубликованного на сайте ЦБ. Банковские депозиты в ЦБ выросли на 42,9 миллиарда рублей во вторник

Именно на эту сумму увеличатся остатки средств на счетах расширенного правительства в Банке России. До этого, с 18 по 24 января, правительство, по оценке ЦБ, предоставило ликвидность на 754 миллиарда рублей.

Увеличение остатков средств кредитных организаций на корсчетах, открытых в Банке России в рублях, составит 1,238 триллиона. Уменьшение объема наличных денег в обращении вне Банка России понизит ликвидность банковского сектора на 64 миллиарда рублей. Одновременно ЦБ оценивает размер предоставления ликвидности по своим операциям с банками (включая регулирование обязательных резервов) в предстоящий период в 4,321 триллиона рублей.

С учетом разрыва между спросом и предложением банковской ликвидности ЦБ установил лимит на рыночные операции по абсорбированию ликвидности на срок одна неделя (на 24 января) в объеме 5,55 триллиона рублей.

Банк России с декабря 2012 года начал публиковать прогноз факторов ликвидности на неделю в целях повышения прозрачности своей деятельности и улучшения информированности участников рынка об операционной процедуре денежно-кредитной политики.