МОСКВА, 24 янв — ПРАЙМ. Foxconn и другие тайваньские технологические компании наращивают производственные мощности в Мексике, чтобы справиться с растущим спросом на компоненты для электромобилей и серверов, которые собираются в Северной Америке. Об этом сегодня сообщило издание Nikkei Asia. Бывший Baker Hughes в России будет инвестировать в собственные технологии

Как говорится в сообщении со ссылкой на осведомленное лицо, Мексика в этом году стала одним из ключевых мест для стратегических инвестиций Foxconn.

Foxconn, крупнейший с мире контрактный производитель и ведущая компания по сборке iPhone, будет иметь возможности для производства продукции для клиентов, занимающихся электромобилями, в Огайо, Висконсине и Мексике.