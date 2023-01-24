Foxconn ускорила инвестиции в Мексике, сообщили СМИ
Nikkei Asia: Foxconn и другие компании ускорили инвестиции в Мексике
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МОСКВА, 24 янв — ПРАЙМ. Foxconn и другие тайваньские технологические компании наращивают производственные мощности в Мексике, чтобы справиться с растущим спросом на компоненты для электромобилей и серверов, которые собираются в Северной Америке. Об этом сегодня сообщило издание Nikkei Asia.
Как говорится в сообщении со ссылкой на осведомленное лицо, Мексика в этом году стала одним из ключевых мест для стратегических инвестиций Foxconn.
Foxconn, крупнейший с мире контрактный производитель и ведущая компания по сборке iPhone, будет иметь возможности для производства продукции для клиентов, занимающихся электромобилями, в Огайо, Висконсине и Мексике.
https://1prime.ru/finance/20230124/839565330.html
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