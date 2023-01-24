МОСКВА, 24 янв — ПРАЙМ. Госдума приняла закон, позволяющий негосударственным пенсионным фондам (НПФ) оказывать информационно-консультационные и агентские услуги в сфере финансового рынка. В Госдуме разъяснили законопроект об изменении правил проезда через границу

Документ разрешает НПФ совмещать консультационные и информационные услуги в сфере финрынка, а также деятельность в интересах другого лица на основе агентского договора с деятельностью по негосударственному пенсионному обеспечению (НПО) и обязательному пенсионному страхованию (ОПС). При этом НПФ смогут выступать агентами при выдаче, погашении и обмене инвестиционных паев.

Однако эти новые услуги НПФ сможет оказывать лишь при условии, что размер его вознаграждения от них в совокупности за год не превышает 50% среднего за три предшествующих года совокупного размера оплаты его услуг от деятельности по НПО и ОПС. Контролировать соблюдение этого ограничения должен будет Банк России.

Помимо этого, НПФ сможет действовать в качестве агента лишь при одновременном соблюдении ряда требований. Во-первых, по агентскому договору фонд сможет только заключать, сопровождать, изменять и расторгать договора от имени и за счет принципала-юрлица. Во-вторых, фонд не несет ответственности по договорам, заключенным им в качестве агента с третьими лицами. В-третьих, фонд не вправе получать от третьих лиц исполнение обязательств по договорам, которые он заключил в качестве агента.

Эти ограничения должны исключить дополнительные риски, связанные с осуществлением агентской деятельности, как у клиентов НПФ, так и у самого фонда. Закон должен вступить в силу через 10 дней после его официального опубликования.

Расширение видов деятельности НПФ должно облегчить и удешевить взаимодействие НПФ, клиентов и работодателей, повысить конкурентоспособность НПФ на рынке накоплений и сбережений посредством интеграции с поставщиками услуг, а НПО превратится "в драйвер развития пенсионного рынка и смежных рынков сбережений и социальных услуг", говорится в пояснительной записке к документу. В результате заинтересованность граждан в НПО увеличится, и как следствие, возрастет и доля формирующих негосударственную пенсию, и коэффициент замещения заработка пенсией.