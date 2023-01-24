С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 янв — ПРАЙМ. Санкт-Петербург завершил 2022 год лучше, чем ожидалось, доходы бюджета впервые превысили 1 триллион рублей, сообщил губернатор города Александр Беглов. В японский парламент внесли проект рекордного бюджета на 2023 год

"Экономика Петербурга также выдержала санкционное давление и уход западных компаний. Петербург завершил 2022 год с лучшими финансовыми показателями, чем ожидалось. Впервые преодолели планку в 1 триллион рублей доходов бюджета… Когда мы встречались с руководством налоговой службы, говорили о том, что планировали перешагнуть этот порог в 2024 году. Но, тем не менее, разумная политика, умение привлекать инвестиции, развивать производство дали соответствующий результат. В городской бюджет поступил 1 триллион 162 миллиарда 900 миллионов рублей", — сказал он на заседании городского правительства.

Беглов отметил, что по итогам 11 месяцев 2022 года индекс промышленного производства составил 104,7%, при этом в обрабатывающих отраслях он достиг 106,2%.

"Рост доходов бюджета и рост промышленного производства – наши главные достижения в экономике. Для нас это очень важно, потому что это рабочие места, высококвалифицированные, высокооплачиваемые места. Рост доходов дал возможность существенно увеличить и расходы бюджета. По сравнению с 2021 годом их рост составил 247 миллиардов рублей", — сказал губернатор.

По словам председателя городского комитета финансов Светланы Енилиной, темпы роста собственных доходов в 2022 году достигли максимальных значений за последние 16 лет.

"По налоговым платежам город получил в 2022 году на 297 миллиардов рублей или почти на 40% больше, чем годом ранее. В структуре налоговых поступлений произошли знаковые изменения. Объем налога на прибыль организаций существенно превысил сумму налога на доходы физических лиц, который был бессменным лидером на протяжении более 10 лет. В 2022 году эти два налога обеспечили почти 83% от общего объема налоговых поступлений, при этом на долю налога на прибыль пришлось около 45%", — рассказала она.

Расходная часть бюджета Петербурга за прошлый год также впервые в истории составила 1,043 триллиона рублей.

На финансирование государственных программ было направлено 973,4 миллиарда рублей. Наибольший объем освоенных средств пришелся на госпрограммы: "Развитие транспортной системы Санкт-Петербурга" ‒ 240,5 миллиарда рублей, "Развитие образования" ‒ 209,6 миллиарда рублей, "Развитие здравоохранения" ‒ 169,2 миллиарда рублей, "Социальная поддержка граждан" ‒ 109 миллиардов рублей.

"Экономическая стабильность позволила нам выполнять все социальные обязательства перед горожанами. Мы продолжили строительство школ, детских садов, учреждений здравоохранения, дорожных объектов, провели масштабное обновление подвижного состава наземного городского транспорта и ряд других направлений", — отметил Беглов.