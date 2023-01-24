МОСКВА, 24 янв — ПРАЙМ. Чистый убыток, приходящийся на акционеров американского диверсифицированного технологического концерна General Electric (GE), по итогам 2022 года составил 64 миллиона долларов против убытка в 6,757 миллиарда годом ранее, говорится в отчетности концерна. Baker Hughes вышла на прибыль в 2022 году после убытка годом ранее

Разводненный убыток на акцию составил 0,05 доллара против убытка в 6,16 доллара год назад. Выручка концерна при этом выросла на 3%, до 76,555 миллиарда долларов.

Чистая прибыль компании, приходящаяся на акционеров, за четвертый квартал составила 2,125 миллиарда долларов против убытка в 3,9 миллиарда годом ранее. Разводненная прибыль на акцию составила 1,93 доллара против убытка в 3,55 доллара за аналогичный период предыдущего года. Выручка GE за четвертый квартал увеличилась на 7% в годовом выражении — до 21,786 миллиарда долларов. Аналитики ждали квартальную выручку на уровне 21,2 миллиарда долларов.

В 2023 году компания ожидает скорректированную прибыль на акцию в 1,6-2 доллара, а также свободный денежный поток в 3,4-4,2 миллиарда долларов.

Акции GE на предторгах дешевеют на 0,6%.

General Electric — глобальная многопрофильная компания, работающая в сфере инфраструктурных проектов, финансов, здравоохранения, возобновляемой энергии и авиации.