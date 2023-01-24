МОСКВА, 24 янв — ПРАЙМ. Чистая прибыль американской нефтесервисной компании Halliburton Inc. в прошлом году составила 1,595 миллиарда долларов, что на 8,7% больше прошлогоднего показателя, следует из отчетности компании. Чистая прибыль Johnson & Johnson снизилась в 2022 году

Чистая прибыль, приходящаяся на головную компанию, выросла на 8% и составила 1,572 миллиарда долларов. Чистая прибыль в пересчете на одну обыкновенную акцию в отчетном периоде составила 1,73 доллара после прибыли в 1,63 доллара годом ранее. Выручка компании составила 20,297 миллиарда долларов, что на 33% больше аналогичного показателя 2021 года.

Прибыль по итогам четвертого квартала 2022 года уменьшилась на 19,6%, до 665 миллионов долларов. Прибыль, приходящаяся на головную компанию, уменьшилась на 20,4% и составила 656 миллионов долларов.

Прибыль на акцию за этот квартал составила 0,72 доллара против прибыли в 0,92 доллара за четвертый квартал 2021 года. Квартальная выручка Halliburton выросла на 30,5% годовом выражении, составив 5,582 миллиарда долларов, что совпало с прогнозом аналитиков.

"В течение года, закончившегося 31 декабря 2022 года, компания Halliburton зафиксировала 366 миллионов долларов обесценения и прочих расходов, главным образом, в связи с решением руководства выставить на продажу чистые активы российского подразделения, которое было продано в августе 2022 года, и обесценением активов на Украине", — говорится в отчете.

Halliburton Inc. была основана в 1919 году. Компания производит оборудование для бурения скважин, обслуживает трубопроводы и резервуарные парки. Корпорация представлена в более чем 70 странах, число сотрудников составляет около 45 тысяч человек. Штаб-квартира находится в Хьюстоне (штат Техас, США).