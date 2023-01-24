МОСКВА, 24 янв — ПРАЙМ. Опубликованная Банком России новая редакция базового стандарта для МФО, где описаны параметры проверки личности заемщика, поможет сделать процесс оформления онлайн-займов безопаснее, в ряде случаев благодаря этому у злоумышленников пропадет смысл взламывать базы с данными россиян, прокомментировал РИА Новости генеральный директор МФК "Займер" Роман Макаров. ЦБ изучит вопрос ограничения эквайринговых ставок в туризме

Ранее регулятор опубликовал обновленный базовый стандарт совершения микрофинансовой организацией операций на финансовом рынке, в котором описаны шаги для проверки личности клиента при оформлении онлайн-микрозаймов. Это должно позволить предотвратить мошенничество с использованием чужих персональных данных. Так, при выдаче онлайн-микрозайма МФО должна провести не менее пяти (в ряде случаев трех) из десяти мероприятий из списка ЦБ. Например, нужно будет проверить, действителен ли паспорт заемщика, подлинна ли его фотография, актуальны ли сведения о его кредитной истории. В числе прочего, МФО должны будут проверять, действительно ли сам заемщик, а не мошенники, использует счет и номер телефона, указанные в заявлении.

"Процесс оформления онлайн-займов станет безопаснее — у мошенников будет еще меньше шансов воспользоваться похищенными персональными данными россиян. Кроме того, в ряде случаев у киберпреступников исчезнет смысл взлома баз данных различных компаний и ведомств", — считает Макаров.

Он отметил, что опубликованный документ достаточно давно обсуждается между участниками рынка и регулятором, поэтому большинство МФО уже готовы исполнить требования, которые изложены в документе. Однако, у участников рынка, у которых недостает информационно-технологических инструментов, могут возникнуть сложности с реализацией способов идентификации, описанных регулятором. "Им придется изменить алгоритмы работы, что безусловно окажет положительное влияние на качество защиты прав заемщиков МФО", — отметил Макаров.

Сервис онлайн-займов "Робот Займер" заранее выполнил требования ЦБ, поэтому нововведение не повлияет на его бизнес-модель и алгоритмы работы, новые инвестиции не потребуются. Для заемщиков также не изменится процесс оформления онлайн-займа, добавил Макаров.

Кроме того генеральный директор МФК "Займер" считает, что для еще более эффективной верификации заемщика нужно предоставить кредиторам канал для обезличенного обмена информацией с мобильными операторами и банками. "Так определить принадлежность номера телефона или банковской карты тому или иному лицу было бы проще", — заключил он.