МОСКВА, 24 янв — ПРАЙМ. Обновленные требования Банка России для микрофинансовых организаций к проверке личности заемщиков помогут снизить риски мошенничества, а также стимулируют МФО больше учитывать индивидуальные особенности заемщиков при выдаче кредитов, прокомментировал РИА Новости старший директор, руководитель группы рейтингов финансовых институтов АКРА Валерий Пивень. Исследование показало, на что чаще всего россияне берут займы в МФО

Ранее регулятор опубликовал обновленный базовый стандарт совершения микрофинансовой организацией операций на финансовом рынке, в котором в том числе описал шаги для проверки личности клиента при оформлении онлайн-микрозаймов. Это должно позволить предотвратить мошенничество с использованием чужих персональных данных.

Так, при выдаче онлайн-микрозайма МФО должна провести не менее пяти (в ряде случаев не менее трех) из десяти мероприятий из списка ЦБ. Например, нужно будет проверить, действителен ли паспорт заемщика, подлинна ли его фотография, актуальны ли сведения о его кредитной истории. В числе прочего, МФО должны будут проверить, действительно ли сам заемщик, а не мошенники, использует счет и номер телефона, указанные в заявлении.

"Упорядочение требований к проверке заемщика помимо снижения рисков мошенничества будет также стимулировать МФО к тому, чтобы при выдаче кредитов больше учитывались индивидуальные особенности заемщиков", — считает Пивень.

Единый стандарт оказания услуг клиентам МФО также позволит снизить риски недобросовестных практик, например, "неадекватного информирования о фактических условиях предоставления кредита, а также попутной продажи клиенту дополнительных услуг", отметил Пивень.

Однако по мнению эксперта, несмотря на то, что внедрение такого стандарта "само по себе является позитивным фактором", он принципиально не изменит портрет отрасли. "Микрокредитование так или иначе останется бизнесом, связанным с предоставление кредитов в наиболее рискованных сегментах розницы", — заключил Пивень.