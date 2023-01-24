МОСКВА, 24 янв — ПРАЙМ. Объем государственных заимствований в Великобритании за декабрь 2022 года достиг 27,4 миллиарда фунтов стерлингов на фоне предоставления населению поддержки из-за кризиса в стране, что стало рекордным декабрьским показателем за всю историю наблюдения, сообщило во вторник Бюро национальной статистики Великобритании (ONS). Оплата труда в Великобритании выросла в сентябре — ноябре

"Заимствования государственного сектора… в декабре 2022 года составили 27,4 миллиарда фунтов стерлингов — самый высокий декабрьский показатель с начала ежемесячных наблюдений в январе 1993 года — по большей части из-за резкого роста расходов на программы поддержки энергообеспечения населения и увеличения доходности госдолга", — говорится в документе статбюро.

Таким образом, общий госдолг Британии на конец декабря 2022 года составил 2,5 триллиона фунтов стерлингов или около 99,5% от ВВП. В последний раз такое соотношение госдолга и ВВП наблюдалось в начале 1960-х годов, отмечает ведомство.

При этом показатель только за декабрь на 9,8 миллиарда фунтов превысил прогноз, который ранее давало Бюро бюджетной ответственности (OBR). Кроме того, объем госзаимствований в декабре 2022 года вырос на 16,7 миллиарда фунтов по сравнению с показателем за аналогичный период годом ранее, сообщает ONS.

В прошлом году правительство Великобритании объявило о заморозке счетов за энергию на уровне 2500 фунтов в год и предоставило поддержку населению и предприятиям для помощи в оплате счетов за энергию.

После начала спецоперации РФ на Украине Запад усилил санкционное давление на Россию. Нарушение логистических цепочек привело к росту цен на топливо и продукты питания в Европе и США. В Великобритании рост стоимости жизни ударил по миллионам домохозяйств. Годовая инфляция в Великобритании по итогам декабря составила 10,5%.