ВАШИНГТОН, 25 янв — ПРАЙМ. Законодательно установленный порог государственного долга США является устаревшей мерой, которая препятствует экономическому росту и должен быть устранен. Такое мнение высказали опрошенные РИА Новости эксперты. Биржевые аналитики сделали ставку на бумаги Сбербанка в 2023 году

В четверг, 19 января, министр финансов США Джанет Йеллен уведомила конгресс о начале применения "экстраординарных мер" на период с 19 января по 5 июня в связи с расчетным достижением потолка государственного долга в 31,381 триллиона долларов и призвала законодателей оперативно увеличить лимиты заимствований во избежание дефолта.

По мнению научного сотрудника Экономического института Леви при Бард-колледже Эрика Тимойна, американским властям следует избавиться от законодательного ограничения уровня госдолга, который уже изжил себя.

"Лимит госдолга — это архаичный инструмент, который не служит никакой цели и должен быть устранен", — сообщил он. Эксперт отметил, что государственный долг растет по мере потребностей экономики также, как и любые частные заимствования.

"У правительства мало контроля над изменением госдолга с учетом, что большая часть расходов правительства идет не по собственному усмотрению, а налоговые поступления — и вовсе не свободны", — подчеркнул он.

УСТУПОК РЕСПУБЛИКАНЦАМ НЕ БУДЕТ

В понедельник в Белом доме сообщили, что президент США Джо Байден с нетерпением ждет встречи со спикером палаты представителей американского конгресса Кевином Маккарти, но не станет обсуждать сокращение социальных расходов ради повышения потолка госдолга. Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер сообщила, что республиканцы хотят сократить социальное страхование, Medicare и другие критические программы. США вновь поднимут потолок госдолга, считают эксперты

По мнению рыночного аналитика и научного сотрудника Экономического института Леви при Бард-колледже Маршалла Ауэрбака, стремление конгресса добиться сокращения госрасходов в обмен на повышение потолка госдолга является попыткой добиться от администрации пересмотра уже взятых на себя обязательств.

"Представьте, что идете в ресторан с друзьями. Каждый изучает меню и затем делает заказ. Заказывая еду и напитки, вы принимаете обязательство заплатить. Теперь представьте, что все поднимаются и уходят, подставляя ресторан вместо оплаты счета", — иронизирует он.

Ауэрбак считает, что потолок госдолга не помогает США и подавляет экономический рост "в той степени, в которой любая сделка (по повышению лимита) сопровождается сокращениями расходов".

Однако как полагает доцент политической экономики Дьюкского университета и президент исследовательской компании InterMarket Forecasting Ричард Салсман, даже не добившись желаемых сокращений госрасходов, контролирующие палату представителей республиканцы все равно пойдут на повышение лимита госдолга.

"Они попытаются ограничить расходы в обмен на голосование за повышение потолка долга, но если не добьются этого, то скорее всего не будут голосовать против повышения и риска шатдауна правительства", — заявил Салсман агентству.

Тимойн также поддерживает такую точку зрения в то время, как Ауэрбак предупреждает о последствиях подобной уступки демократам.

"Проблема в том, что новый спикер Кевин Маккарти может потерять работу, если согласится на сделку с демократической оппозицией", — считает он, отмечая готовность "радикальных" республиканцев попытаться снять Маккартти с занимаемой должности.

"В результате может наступить и экономический, и политический хаос", — резюмирует Ауэрбак. Госдолг России вырос в 2022 году, сообщили СМИ

ВОПРОС С ДЕФОЛТОМ ОСТАЕТСЯ ОТКРЫТЫМ

Глава американского минфина, комментируя угрозу отсутствия решения по госдолгу до окончания срока действия "экстраординарных мер" в июне, предупреждала, что невозможность правительства платить по своим обязательствам приведет к рецессии в американской экономике и может спровоцировать глобальный финансовый кризис.

"Если в США наступит дефолт, это навредит финансовым рынкам, поскольку казначейские облигации США используются как критерий безрисковых ценных бумаг по отношению к стоимости других ценных бумаг", — объясняет Тимойн.

Эксперт подчеркивает, что подобный кризис будет безответственным, учитывая, что он в полной мере предотвратим.

При этом Салсман допускает, что в случае необходимости правительство может начать перераспределять поступающие в бюджет страны налоговые отчисления для оплаты долговых обязательств.