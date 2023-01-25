МОСКВА, 25 янв — ПРАЙМ. Денежные средства кредитных организаций на депозитах в Банке России на начало операционного дня в среду составили 5,405 триллиона рублей, сообщила пресс-служба Банка России. Россиянам рассказали, что делать, если деньги на счету исчезли

Депозиты банков по сравнению со вторником выросли на 84,0 миллиарда рублей.

Банк России проводит операции по привлечению депозитов кредитных организаций в целях регулирования ликвидности банковской системы. В настоящее время проводятся депозитные операции двух видов: по фиксированным процентным ставкам и по процентным ставкам, определенным на аукционной основе (депозитные аукционы).

Кроме того, отметил регулятор, остатки денежных средств кредитных организаций на корсчетах в Банке России на начало операционного дня в среду составили 3,271 триллиона рублей.

Остатки банков на корсчетах по сравнению со вторником снизились на 115,0 миллиардов рублей.

Остатки на корсчетах банков в московском регионе снизились на 124,8 миллиарда рублей и составили 3,095 триллиона рублей.

Денежные средства банков, размещенные на корсчетах в ЦБ РФ, предназначены для осуществления текущих транзакций в экономике. Они выступают в качестве бесплатных банковских депозитов (в ЦБ). Достаточный уровень остатков денежных средств коммерческих банков на корсчетах в ЦБ позволяет проводить текущие транзакции в экономике в приемлемые сроки с приемлемыми рисками.