Глава "Интер РАО" Ковальчук сообщил о росте выручки и прибыли по итогам девяти месяцев
МОСКВА, 25 янв — ПРАЙМ. "Интер РАО" по подтвержденным итогам трех кварталов 2022 года продемонстрировало рост основных финансовых показателей — прибыли и выручки, рассказал глава компании Борис Ковальчук.
"С точки зрения финансово-экономического результата, по подтвержденным итогам трех кварталов, мы продемонстрировали рост по всем ключевым показателям – это выручка и прибыль", — заявил Ковальчук на встрече с премьер-министром Михаилом Мишустиным.
Ковальчук также отметил рост валовой и маржинальной прибыли до уплаты налогов, процентов, амортизации, обесценений. При этом темп прироста данного показателя, по его словам, составил в два раза большую цифру, чем прирост показателя по выручке. "Это явилось следствием проведенной работы по повышению операционной эффективности и снижению затрат", — добавил он.
В начале декабря Ковальчук уже отмечал, что компания видит рост финпоказателей за этот отчетный период, и ожидает закончить год "неплохо".
"Интер РАО" с 2022 года перестало публиковать финансовые и производственные итоги, объем инвестпрограммы на текущий год также не раскрывался.
"Интер РАО" — диверсифицированный энергетический холдинг, управляющий активами в России, а также в странах Европы и СНГ. Суммарная установленная мощность электростанций компании составляет 30,7 ГВт. Кроме того, "Интер РАО" — единственный оператор экспорта и импорта электроэнергии в РФ.
https://1prime.ru/finance/20230125/839580322.html