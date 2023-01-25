МОСКВА, 25 янв — ПРАЙМ. "Интер РАО" по подтвержденным итогам трех кварталов 2022 года продемонстрировало рост основных финансовых показателей — прибыли и выручки, рассказал глава компании Борис Ковальчук. ASML отчитался о прибыли за четвертый квартал

"С точки зрения финансово-экономического результата, по подтвержденным итогам трех кварталов, мы продемонстрировали рост по всем ключевым показателям – это выручка и прибыль", — заявил Ковальчук на встрече с премьер-министром Михаилом Мишустиным.

Ковальчук также отметил рост валовой и маржинальной прибыли до уплаты налогов, процентов, амортизации, обесценений. При этом темп прироста данного показателя, по его словам, составил в два раза большую цифру, чем прирост показателя по выручке. "Это явилось следствием проведенной работы по повышению операционной эффективности и снижению затрат", — добавил он.

В начале декабря Ковальчук уже отмечал, что компания видит рост финпоказателей за этот отчетный период, и ожидает закончить год "неплохо".

"Интер РАО" с 2022 года перестало публиковать финансовые и производственные итоги, объем инвестпрограммы на текущий год также не раскрывался.

"Интер РАО" — диверсифицированный энергетический холдинг, управляющий активами в России, а также в странах Европы и СНГ. Суммарная установленная мощность электростанций компании составляет 30,7 ГВт. Кроме того, "Интер РАО" — единственный оператор экспорта и импорта электроэнергии в РФ.