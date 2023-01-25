МОСКВА, 25 янв — ПРАЙМ. Пакистан намерен выполнить условия, выдвинутые международным валютным фондом, для получения финансирования, заявил премьер-министр страны Шехбаз Шариф. МВФ предрек мировой экономике в 2023 году третий худший рост за десятилетия

На церемонии открытия программы кредитования молодежного бизнеса и сельского хозяйства премьер сообщил, что правительство хочет завершить девятый пересмотр в рамках механизма внешнего финансирования (EFF) без каких-либо дальнейших задержек.

"Я сказал главе МВФ, что Пакистан готов довести до конца предстоящий пересмотр и включить выдвинутые им условия", — приводит слова премьера агентство ARY News.

В июле 2019 года Пакистан заключил соглашение с МВФ, по условиям которого фонд обязался направить в страну порядка 6 миллиардов долларов в рамках механизма внешнего финансирования (EFF). В апреле 2022 года программа была продлена, а ее объем увеличен до 8 миллиардов долларов, но, как сообщал телеканал Geo TV, международная организация заявила, что приостановит выплаты до тех пор, пока Исламабад не отменит действующие в Пакистане субсидии на нефть и электроэнергию. В мае того же года МВФ сообщал, что направит Пакистану более 900 миллионов долларов, если страна выполнит условия.