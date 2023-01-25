МОСКВА, 25 янв — ПРАЙМ. Финансирование проектов ВЭБом, его институтами развития и коммерческими банками, направленное на поддержку экономики РФ, может по итогам 2024 года превысить запланированные в 2021 году 17 триллионов рублей, заявил председатель госкорпорации Игорь Шувалов в ходе своего выступления на заседании Совета Федерации. Пакистан намерен принять условия МВФ для получения финансирования

"Мы во второй половине 2021 года приняли стратегию ВЭБа и всех организаций… имея в виду наши планы вплоть до окончания 2024 года. По этому стратегическому плану развития мы должны обеспечить всей группой развития и коммерческими банками поддержку экономики в размере 17 триллионов рублей… Может быть, выйдем на цифры больше 17 триллионов, больше чем планировали в 2021 году", — заявил Шувалов.

Он отметил, что такие цифры могут быть достигнуты по мере изменения планов ВЭБ. "Планы будут меняться с необходимостью обеспечения технологического суверенитета", — отметил он.

При этом к началу 2023 года "всеми организациями развития вместе с коммерческими банками" было поддержано и запущено проектов на сумму 11 триллионов рублей, добавил Шувалов.

Группа ВЭБ.РФ опубликовала в 2021 году стратегию развития на 2021-2024 годы. Согласно ей до 2024 года группа планирует выдать 6,3 триллиона рублей на новые проекты, а совокупная стоимость поддержанных проектов составит 17 триллионов рублей.